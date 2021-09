Shakhtar-Inter, Inzaghi: gli aggiornamenti su Vidal e Correa

Shakhtar Inter: domani, martedì 28 settembre, aprirà la seconda giornata di Champions League del gruppo D. Entrambe le squadre sono ancora a zero punti dopo le sconfitte rispettivamente contro Sheriff e Real Madrid.

Intanto l'Inter sorride per i recuperi in extremis di Joaquin Correa e Arturo Vidal. In questo articolo potrete leggere gli aggiornamenti. Il cileno è stato indisponibile in queste giornate per un problema muscolare alla coscia destra, mentre l'argentino è uscito anzitempo dal rettangolo di gioco durante la sfida contro il Bologna per uno scontro con De Silvestri. Un colpo al bacino che lo ha costretto a saltare sia la sfida contro la Fiorentina che quella contro l'Atalanta.

Nel frattempo, il tecnico nerazzurro, nella sua one tu one a Sky Sport ha rilasciato la sua intervista.

Partita decisiva?

Non ancora ma ma molto importante. Lo Shakthar è ottima squadra, ben allenata e gioca bene a calcio. Ha individualità importanti, dovremo fare ottima partita. Con l'Atalanta abbiamo fatto molto bene, reazione mi è piaciuta molto.

Una squadra che necessita di equilibrio?

"Possiamo migliorare, ma abbiamo fatto le prime sei di campionato più la gara contro il Real Madrid nel migliore dei modi. Siamo il migliore attacco della Serie A, forse potremo concedere meno ma questo è il nostro modo di giocare. Sono molto soddisfatto dei ragazzi, vedo che vorrebbero di più. Ho visto delusione dopo il pareggio contro l'Atalanta nonostante fossimo in svantaggio e questo da allenatore fa molto piacere".

Cosa ti aspetti dallo Shakthar?

"Lo stimo molto, è un allenatore preparato che riesce a trasmettere le sue idee alle sue squadre. Lo Shakhtar per alcuni aspetti è molto simile al Sassuolo. Dovremo stare molto attenti e fare una partita intensa, loro hanno ottime individualità e giocano molto bene a calcio".

Correa e Vidal?

"Correa e Vidal si sono allenati in gruppo e ci sono buone sensazioni, domani avremo un altro allenamento. Ho dei dubbi, ma me li porterò fino a domani"

Inter pazza?

"Mi diverto molto a vedere la mia squadra".