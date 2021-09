Shakhtar-Inter, i convocati di De Zerbi: quattro assenze illustri

Roberto De Zerbi ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera contro l'Inter, gara valida per il secondo turno di questa edizione di Champions League. In totale, sono 25 i calciatori chiamati dal tecnico ex Sassuolo. De Zerbi deve fare i conti con le defezioni di Dentinho, Fernando, Junior Moraes e Konoplyanka. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Shevchenko, Pyatov, Trubin;

DIFENSORI: Dodò, Vitao, Kryvtsov, Marlon, Matvienko, Konoplya, Ismaily, Kornienko, Bondar;

CENTROCAMPISTI: Stepanenko, Maycon, Marcos Antonio, Marlos, Teté, Bondarenko, Solomon, Mudryk, Alan Patrick, Sudakov, Pedrinho;

ATTACCANTI: Traoré, Sikan.