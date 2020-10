Shakhtar-Inter, formazione già fatta: Conte ha sciolto l’ultimo dubbio

Quasi tutto pronto all’NSK Olimpijs'kyj di Kiev per il match di questa sera tra Shakthar Donetsk e Inter. Gli ucraini sono attualmente al primo posto del girone grazie alla vittoria a sorpresa contro il Real Madrid all’esordio; i nerazzurri invece vengono dalla vittoria in campionato contro il Genoa e il pareggio con il Borussia M’Gladbach nella prima giornata di Champions Leaugue.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte avrebbe deciso l’undici da mandare in campo dal primo minuto e risolto l'ultimo dubbio di formazione: ovvero chi schierare sulla fascia sinistra tra Kolarov e Young, con l’inglese al momento nettamente favorito. Nel match di oggi partiranno dalla panchina sia Christian Eriksen che Ivan Perisic.

Per il resto confermato il 3-4-1-2 con Handanovic tra i pali; De Vrij al centro della difesa con D’Ambrosio e Bastoni ai suoi lati. Sulla fascia destra torna dal 1’ Hakimi. In mediana Brozovic e Vidal con Barella più avanzato. In attacco Lautaro e Lukaku.

Probabile Inter: (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Lukaku, Lautaro.