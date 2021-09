Shakhtar-Inter, De Vrij:" Vi spiego il mio prossimo obiettivo"

Skhakhtar Inter: Stefan De Vrij ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport prima della conferenza stampa che anticipa la gara di domani, 28 settembre, contro la formazione di Roberto De Zerbi. Qui leggerete le parole di Inzaghi

Per il difensore olandese la sfida di domani non è ritenuta decisiva nonostante la sconfitta rimediata nella prima giornata contro il Real Madrid. Il calciatore ha poi confermato di aspettarsi una squadra simile al Sassuolo dello scorso anno, allenato dall'attuale tecnico degli ucraini.

De Vrij ha voglia di rivincita confermando inoltre "vogliamo vincere indipendentemente da quello che è successo in passato. Noi vogliamo sempre vincere".

L'Inter crea molto ma concede qualcosa in difesa come dimostrano i gol subiti in questo inizio di stagione. In merito a quanto si è visto nelle ultime settimane, l'ex Lazio ha confermato che si può sempre migliorare e che si lavora non solo per questo obiettivo ma soprattutto per diventare un giocatore più forte.

"Prossimo traguardo? Questa è una bella domanda. Io cerco sempre di migliorare, con l'obiettivo di diventare un giocatore più forte". Ha concluso il centrale di Simone Inzaghi, che lo ritiene fondamentale nel suo progetto tecnico dopo averlo allenato anche alla Lazio prima che lasciasse la Capitale da svincolato proprio per trasferirsi nell'Inter di Spalletti.