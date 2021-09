Shakhtar Inter, De Vrij: "Risultato giusto, guardiamo avanti"

Shakthar Inter: Stefan De Vrij ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio del secondo match, valido per la fase a gironi, previsto dal Gruppo D Champions League. Contro gli ucraini, infatti, gli uomini di Simone Inzaghi non sono andati oltre lo 0-0.

In questo articolo troverete anche le parole del suo compagno Milan Skriniar. Gli ospiti sono apparsi molto delusi proprio per non aver avuto la freddezza nel concretizzare occasioni molto vantaggiose. Oltre alla traversa di Nicolò Barella, anche Lautaro Martinez e Dzeko hanno sulla coscienza errori molto gravi. Protagonista, però, nei minuti finali il portiere dei padroni di casa Andrij Pyatov che effettuato un super intervento non solo sul centrale olandese ma anche su un tiro dalla distanza effettuato da Joaquin Correa.

Il difensore olandese al termine della partita ha risposto alle domande postegli da Matteo Barzaghi.

Colpo di testa nei minuti finali?

"Pensavo entrasse".

Pareggio?

"Siamo venuti per vincere. Non è un punto malvagio per il girone, le prossime saranno decisive.".

Girone aperto?

"Diventano importanti le prossime partite. Guardiamo avanti in campionato però".

Dichiarazioni molto ciniche dell'ex Lazio che avrebbe potuto dunque regalare i tre punti se il portiere avversario non avesse sventato con estrema bravura il suo tentativo di testa. Da registrare anche la vittoria esterna dello Sheriff Tiraspol contro il Real Madrid.