Shakhtar-Inter, come vedere la partita in televisione

Dimenticare la sconfitta del Meazza contro il Real Madrid e indirizzare nella direzione corretta il cammino in Europa, ottenendo i primi punti nel raggruppamento. È questo l'obiettivo dell'Inter questa sera in Champions League, occupata in trasferta contro lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi. Calcio d'inizio alle ore 18.45 allo Stadio Olimpico di Kiev.

La gara di Kiev sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport (canale 252 del satellite) e su Infinity. La partita sarà disponibile anche in streaming, sulle piattaforme Sky Go e Now Tv. La diretta testuale dell'incontro sarà disponibile sul nostro sito.