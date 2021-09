Shakhtar-Inter: come seguire la partita. Ciò che serve, sempre in diretta

Torna la Champions, Shakhtar-Inter sarà l'appuntamento da non perdere - oggi - per i tifosi nerazzurri. La sfida, valevole per la seconda giornata del girone di Champions League, si preannuncia caldissima e ricca di interesse. Non può, del resto, perdere ulteriori punti per strada la formazione di Simone Inzaghi che, nella prima sfortunatissima partita di questa edizione della massima competizione europea, ha perso contro il Real Madrid.

InterDipendenza.Net seguirà l'evento. Racconteremo ogni istante della sfida agli uomini di De Zerbi, con la consueta diretta testuale. Appuntamento alle 18.45 per vivere tutte le emozioni di Shakhtar-Inter! Gol, scelte dei mister, azioni salienti, emozioni, di una partita già a suo modo decisiva.

Inzaghi, che punta in particolare su due calciatori (clicca qui per i dettagli), è a caccia della prima vittoria europea della sua Inter. Con Dumfries in campo e forse non Calhanoglu (almeno dall'inizio. Clicca qui per la scelta sul turco), l'obiettivo sarà il blitz pieno in Ucraina.

E allora, non resta che attendere soltanto qualche altra ora! Shakhtar-Inter nelle vostre case. Dal pre-gara (con approfondimenti, interviste e tante curiosità sul nostro sito) fino alla partita e al lungo post-gara con le pagelle e le analisi a caldo. Vi aspettiamo!