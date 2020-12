Shakhtar Donetsk, squadra che vince non si cambia: scelto l’11 anti Inter

Quasi tutto pronto allo Stadio San Siro per il match di questa sera tra Inter e Shakhtar Donetsk, sfida decisiva per entrambi i club per l’accesso alla fase a eliminazione diretta di Champions League.

Il club ucraino è attualmente al terzo posto in classifica a quota 7 punti ( più 2 punti dall'Inter) ed è reduce dalla sorprendete vittoria per 2-0 contro il Real Madrid nell’ultimo turno di Champions League. Secondo quanto riportato da SportMediaset, Luis Castro avrebbe già scelto l’undici titolare per questa sera e confermare di fatto la stessa formazione vista in campo contro gli spagnoli.

Lo Shakhtar dovrebbe schierarsi con il classico 4-2-3-1: Trubin in porta, Bondar e Stepanenko al centro della difesa. Sulle corsie laterali confermato Dodo e Vitao. In mezzo al campo i soliti Matviienko e Kovalenko. Sulla trequarti Taison, Tete e Marlos a supporto dell’unica punta Moraes, che sembra aver vinto il ballottaggio con il rientrate Dentinho.