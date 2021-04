Serie B, il Monza perde ancora. Espulsione al 92' per l'interista Pirola

Il giovane difensore dell'Inter, in prestito al Monza, sul finale di gara ha lasciato la sua squadra in dieci per una doppia ammonizione

Il Monza di Christian Brocchi è ufficialmente in crisi di risultati. Dopo la sconfitta odierna contro l'Ascoli, la squadra brianzola si allontana dalla vetta della Serie B che vede l'Empoli al comando. Nel finale di partita, i biancorossi, sono rimasti anche in dieci uomini per l'espulsione, per doppia ammonizione, dell'interista Lorenzo Pirola, giovane classe 2002. Per il difensore del Monza, non è un periodo felicissimo questo, dal momento che, anche la scorsa partita, è stato autore di un errore clamoroso che ha causato il pareggio del Pescara.