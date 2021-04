Serie A, vittoria allo scadere per lo Spezia: Crotone sempre più ultimo

Lo Spezia si aggiudica per 3-2 il match casalingo contro il Crotone e probabilmente dà l'allungo decisivo in ottica salvezza. Una vittoria arrivata allo scadere per la squadra ligure, che negli ultimi minuti è riuscita a ribaltare lo svantaggio grazie alle reti di Maggiore (89') ed Erlic (92').

Il Crotone era partito bene, chiudendo in vantaggio la prima frazione grazie al gol di Djidji (40'). Nel secondo tempo Verdi (63') sigla il momentaneo pareggio dello Spezia, ma Kwankwo (78') riesce a trovare il gol del 2-1 per la squadra calabrese. Le reti di Maggiore ed Erlic sono arrivate a tempo scaduto, e sembrano condannare definitivamente il Crotone alla retrocessione.

Archiviato l'anticipo delle 15, nel corso del pomeriggio toccherà al Milan, che alle 18 scenderà in campo a Parma e proverà ad accorciare sull'Inter capolista.