Serie A - Vincono Juventus, Napoli e Lazio: corsa Champions infuocata

La vittoria dell'Inter permette alla squadra di Antonio Conte di mantenere un ottimo margine di distacco sulle inseguitrici, che nel frattempo vincono e continuano a strattonarsi per i tre posti in Champions League ancora a disposizione.

Nel pomeriggio odierno hanno vinto tutte le squadre di alta classifica della Serie A. La Juventus si impone per 3-1 su un piccolo Genoa che non impensierisce mai i padroni di casa, se non ad inizio secondo tempo. Per i bianconeri a segno Kulusevski (4'), Morata (22') e McKennie (70'), mentre è Scamacca (49') ad andare a segno per la squadra ligure.

Vittoria anche per il Napoli, che grazie al 2-0 in casa della Sampdoria resta in scia di Milan e Juventus. Un gol per tempo per la squadra partenopea: al 27' la sblocca Fabian Ruiz, mentre Osimhen la chiude all'87'. Infine vittoria anche per la Lazio, arrivata in pieno recupero grazie all'uno a zero siglato da Milinkovic-Savic (92').