Serie A, verso Inter-Crotone: il punto sugli infortunati

Nella giornata odierna, l'Inter è tornata in campo dopo le brevi vacanze natalizie per iniziare a preparare il match contro il Crotone, in programma domenica 3 gennaio alle 12:30.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i tre infortunati della rosa nerazzurra, Vecino, Sanchez e Pinamonti, non si sono allenati con i compagni, limitandosi ad un allenamento personalizzato. Tutti e tre però sembrano correre verso la via del recupero, e a breve dovrebbero tornare in gruppo e a completa disposizione.

Tra questi, Sanchez sembra essere quello che sta meglio, e potrebbe sedersi in panchina nel match contro la squadra guidata da Giovanni Stroppa. Per quanto riguarda Vecino, il suo calvario è ormai giunto al termine: dopo quasi un anno fermo ai box, il momento del suo rientro in campo è sempre più vicino.