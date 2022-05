Serie A, verso Cagliari-Inter: le statistiche del match

Cagliari - Inter, statistiche OPTA.

In vista del match Cagliari-Inter, Simone Inzaghi sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione negli allenamenti che precedono la sfida di campionato. Nella formazione nerazzurra l'unico indisponibile sarà Matias Vecino a causa di un risentimento muscolare.

Per quanto riguarda le statistiche OPTA della partita, l'Inter ha vinto otto delle ultime dieci gare di campionato contro il Cagliari e nelle ultime due uscite ha ottenuto il clean sheet. Negli unici due precedenti avvenuti dopo la 37 esima giornata di Serie A, il Cagliari è rimasto sempre imbattuto contro l'Inter: 2-2 nel 2006 e 2-1 nel 2009.

L'Inter è anche la squadra con cui il Cagliari ha ottenuto più pareggi casalinghi in campionato, ovvero 18, ma nelle ultime 13 sfide casalinghe il Cagliari ha pareggiato solo due volte subendo otto sconfitte e vincendo le altre tre. In questo campionato il Cagliari ha vinto solamente tre partite casalinghe: Cagliari-Sampdoria 3-1, Cagliari-Bologna 2-1 e Cagliari-Sassuolo 1-0.

Lautaro Martinez, in campionato, ha trovato la via del gol ben 19 volte e contro il Cagliari può trovare la ventesima marcatura in campionato: il Toro può diventare il sesto giocatore nerazzurro a superare le venti marcature in nerazzurro prima dei 25 anni. Prima di lui ci sono riusciti Giuseppe Meazza, Stefano Nyers, Antonio Angelillo, Ronaldo e Mauro Icardi.