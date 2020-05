Serie A, un ciclone sui diritti televisivi, si affaccia un gigante della finanza

Mentre Lega e Figc stanno battagliando con le pay Tv per il pagamento dell’ultima rata del contratto relativo a questo campionato, arriva una notizia che potrebbe sconvolgere il mondo dei diritti televisivi.

Il Sole 24 Ore riporta oggi che un gigante degli investimenti finanziari, il Gruppo CVC, stia per presentare un’offerta per acquisire i diritti della serie A per i prossimi 10 anni. CVC ha in pancia asset per oltre 80 miliardi di dollari, può contare su oltre 300 investitori ed è già impegnato nella trasmissione della Formula 1 e del Sei Nazioni di rugby. L’intenzione del gruppo sarebbe quella di entrare in scena nel 2021 quando scadranno i contratti con Sky e Dazn. L’ipotesi di lavoro sarebbe quella di far confluire in diritti in una newco che poi si rivolgerebbe ai broadcaster per la rivendita del diritto a trasmettere.

Uno scenario del genere sarebbe un vero bingo per la filiera del calcio italiano che si troverebbe a disposizione somme notevolissime garantite nel lungo periodo, anche se dovrebbe essere trovata la quadra rispetto alla Legge Melandri che obbliga ad un bando per il prossimo triennio. La gara doveva essere già stata lanciata ma tutto ha subito un rallentamento a causa della pandemia.

Ma c’è di più. Lo stesso quotidiano lo scorso 7 dicembre riportava che proprio a CVC si era rivolto il Presidente del Real Madrid Florentino Perez per dare sostanza al suo progetto di Superlega, il campionato riservato alle sole superbig europee. Un disegno addirittura alternativo a quello cui da tempo stava lavorando l’Eca presieduta da Andrea Agnelli. Se la Fifa si era dimostrata possibilista sul disegno di un torneo di elite, l’Uefa aveva eretto un muro a difesa delle leghe di calcio nazionali tanto che il presidente Ceferin aveva parlato di progetto egoista che rovinerebbe il calcio in tutto il mondo.