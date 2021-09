Serie A, ufficializzate date e orari fino alla 19ª: ecco il calendario dell’Inter

La Serie A ha ufficializzato date e orari dalla terza alla 19 ª giornata di Serie A 2021/2022. L'Inter tornerà in campo domenica 12 settembre alle 12:30 per la trasferta contro la Sampdoria. Nella giornata successiva i nerazzurri saranno impegnati in casa contro il Bologna sabato 18. Nel primo turno infrasettimanale di questo campionato, in programma martedì 21 alle 2045, gli uomini di Simone Inzaghi affronteranno la Fiorentina.

La prima big che affronterà l'Inter sarà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini sabato 25 settembre alle ore 18:00. La giornata successiva ci sarà la Lazio, sempre di sabato alle 18:00. Il derby d'Italia contro la Juventus si giocherà domenica 24 ottobre alle 20:45, mentre il derby contro il Milan sarà domenica 7 novembre alle 20:45. Ecco di seguito riportato il calendario nerazzurro:

3ª GIORNATA

Sampdoria-INTER, domenica 12/9 ore 12:30 [DAZN/SKY].

4ª GIORNATA

INTER-Bologna, sabato 18/9 ore 18 [DAZN].

5ª GIORNATA

Fiorentina-INTER, martedì 21/9 ore 20:45 [DAZN].

6ª GIORNATA

INTER-Atalanta, sabato 25/9 ore 18 [DAZN].



7ª GIORNATA

Sassuolo-INTER, sabato 2/10 ore 20:45 [DAZN/SKY].

8ª GIORNATA

Lazio-INTER, sabato 16/10 ore 18 [DAZN].

9ª GIORNATA

INTER-Juventus, domenica 24/10 ore 20:45 [DAZN].

10ª GIORNATA

Empoli-INTER, mercoledì 27/10 ore 20:45 [DAZN/SKY].

11ª GIORNATA

INTER-Udinese, domenica 31/10 ore 12:30 [DAZN/SKY].



12ª GIORNATA

Milan-INTER, domenica 7/11 ore 20:45 [DAZN].

13ª GIORNATA

INTER-Napoli, domenica 21/11 ore 18 [DAZN].

14ª GIORNATA

Venezia-INTER, sabato 27/11 ore 20:45 [DAZN/SKY].



15ª GIORNATA

INTER-Spezia, mercoledì 1/12 ore 18:30 [DAZN].

16ª GIORNATA

Roma-INTER, sabato 4/12 ore 18 [DAZN].

17ª GIORNATA

INTER-Cagliari, domenica 12/12 ore 20:45 [DAZN].

18ª GIORNATA

Salernitana-INTER, venerdì 17/12 ore 20:45 [DAZN/SKY].

19ª GIORNATA

INTER-Torino, mercoledì 22/12 ore 18:30 [DAZN].