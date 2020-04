Serie A, Spadafora durissimo, “menzogne” nessun accordo sulla data

Dopo l’annuncio di oggi del Governo francese di dichiarare la fine della stagione per la Ligue 1, gli spazi per far ripartire la Serie A si assottigliano ancora di più. In serata anche il ministro Spadafora è intervenuto con un video.messaggio Facebook su questo argomento.

Il rappresentante del Governo ha ribadito che se c’è ancora una possibilità per evitare una soluzione uguale a quella della Francia e terminare la stagione è legata alla prudenza che l'Esecutivo sta dimostrando. Ogni decisione deve essere messa in riferimento all’evoluzione dell’epidemia e al grado di rispetto delle indicazioni che sono state impartite alla cittadinanza. Il ministro ha poi ringraziato il Presidente della Figc Gravina per aver smentito voci provenienti dalla Lega su un presunto accordo sulla data della ripresa delle gare. "Nulla di più falso, è il solito vizietto di qualche presidente, ma penso davvero di pochi,di mettere in giro menzogne e falsità per fare pressioni sul governo. Lo ribadisco: non hanno capito che l'aria è cambiata, questi metodi non funzionano”.

Il Ministro ha ribadito che c’è il rischio che dopo il 4 maggio l’Italia possa ritrovarsi in una situazione peggiore di prima se si pensa che tutto sia finito e che si possa riprendere una vita senza regole. E a quel punto lo Stato non sarebbe più in grado di aiutare persone e aziende.