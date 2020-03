Serie A sospesa, Gravina spiega entro quando si può concludere tutto

Da quando la Serie A è stata costretto allo stop per via della velocissima diffusione del COVID-19, la domanda che si pongono un po' tutti i tifosi è sempre la stessa: quando rientreranno in campo i giocatori delle 20 squadre italiane?

Dirlo con certezza oggi è impossibile, ma durante l'edizione dell'ora di pranzo del tg di Sportmediaset Gabriele Gravina ha fatto un po' di chiarezza. Il Presidente della FIGC infatti, auspica che il campionato potrà riprendere nel mese di maggio con una deadline fissata per il 30 giugno.

Il tutto chiaramente senza compromettere la salute di alcun atleta e tenendo conto anche delle altre leghe europee. Insomma, l'Italia tutta sta lottando per vincere la partita più importante di sempre senza però perdere di vista i piaceri legati al nostro calcio.