Serie A, si va verso la capienza al 100% negli stadi?

Riapertura totale degli stadi.

I Club di Serie A e non solo, sperano nella buona notizia che stanno aspettando da ormai 2 anni. Dopo due anni sotto assedio con le regole anti-covid e dopo un’intera stagione giocata a porte chiuse, da marzo si può tornare al 100% della capienza negli stadi: si tornerà dal 1° marzo ad avere la capienza com’era nel periodo invernale, circa il 70% della capienza, per poi passare gradualmente ad un’apertura totale degli impianti sportivi; si parla di circa due settimane per raggiungere il 100%.

Secondo la Gazzetta.it, il ministro della Salute Roberto Speranza sarebbe favorevole ad un’apertura totale degli stadi ma con un occhio vigile alla curva dei contagi che si preannuncia in discesa. Negli stadi si entra con il Green Pass rafforzato e considerando che è un luogo aperto, le probabilità di contagio sono basse.

Ci sarebbero stati dei contatti tra Roberto Speranza e la FIGC che fanno ben sperare nella buona riuscita della riapertura.

Il mese di marzo potrebbe essere la “Sliding doors” per la pandemia: due anni fa iniziò il lockdown, mentre nello stesso periodo, ma a distanza di due anni, si pensa alla riapertura di stadi. Molti sperano sia un piccolo passo per il ritorno alla normalità.

Ritornando sulla questione stadi, domani la commissione affari costituzionali, discuterà un emendamento all’ultimo decreto Covid, dove ha lavorato la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali. Un’ulteriore conferma che siamo davvero vicini alla svolta per la riapertura totale degli stadi.