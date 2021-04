Serie A, si va al riposo: Inter bloccata sul pari, Juve sotto a Firenze

Si sono conclusi i primi tempi di Inter-Verona e Fiorentina-Juventus, i due match della domenica pomeriggio in questa giornata di Serie A.

Ancora 0-0 il risultato tra i nerazzurri e il Verona di Juric. I padroni di casa partono forte e sciupano due occasioni ghiottissime: la prima con Lautaro, che da solo davanti al portiere prova un improbabile pallonetto. La seconda invece con Hakimi, che da ottima posizione apre troppo il tiro e non riesce ad inquadrare la porta.

A Firenze invece i padroni di casa hanno chiuso la prima frazione in vantaggio sulla Juventus di Pirlo. Partita abbastanza equilibrata, sbloccata da Vlahovic al 29'. Di questo passo i bianconeri rischiano seriamente il posto in Champions League per la prossima stagione.