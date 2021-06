Serie A, si cambia! Dieci partite in dieci momenti diversi. Ecco il nuovo calendario

L'ora dello spezzatino. La Serie A si proietta sul futuro con un calendario che, a partire dalla prossima stagione, sarà interamente suddiviso su più blocchi temporali.

Mai più di una partita in contemporanea. Forse, l'incubo di molti tifosi che dovranno azionare sveglie ad ogni ora del weekend e non solo.

"Una rivoluzione vera e propria: dieci partite in dieci orari diversi. Lunedì se ne parlerà in assemblea di Lega e l’idea ha una motivazione: si vogliono eliminare possibili black out di traffico sulla rete di Dazn che evidentemente potrebbe soffrire in casi di sovraccarico di collegamenti in contemporanea", si legge su gazzetta.it.

Questi gli orari in esame: sabato alle 14.30, alle 16.30, alle 18.30 e alle 20.45. Cinque partite in programma la domenica: il lunch match delle 12.30, poi le sfide alle 14.30, 16.30 e 18.30, infine il posticipo alle 20.45. Lunedì, l'ultimo match alle 20.45.