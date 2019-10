Serie A, Sassuolo-Inter: pioggia di gol al Mapei Stadium

Dopo la prima frazione di gioco terminata sul punteggio di 3-1 per i nerazzurri finisce la gara del Mapei Stadium. L'Inter vince e ottiene tre punti fondamentali in chiave corsa Scudetto.



Nel secondo tempo Lautaro firma il quarto gol, ma nei minuti successivi della sfida Djuricic e Boga riaprono i giochi per il Sassuolo. E' una squadra chiusa in trincea quella di Antonio Conte, che in zona cesarini toglie Lukaku (autore anche lui di una doppietta) per far spazio a Vecino.



Dopo un recupero infuocato con De Zerbi & Co. spinti in attacco la Beneamata strappa un successo di fondamentale importanza che la mantiene in scia con la Juventus, quest'ultima reduce dal successo in casa contro il Bologna di Mihajlovic.



4-3 per i nerazzurri al triplice fischio dell'arbitro.