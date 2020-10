Serie A, rinviata Genoa-Torino. In futuro si applicherà la norma UEFA

Come riportato da Sky Sport, il Consiglio di Lega straordinario ha deciso di rinviare Genoa-Torino a data da destinarsi, il match era in programma sabato alle 18:00. Il club ligure è alle prese con un focolaio di coronavirus, sono state infatti riscontrate 15 positività al Covid-19, tra giocatori e staff tecnico.

In questi giorni, tutte le altre squadre si sottoporranno ad altri tamponi e nel caso in cui non dovessero emergere altre squadre con molte positività, tutti gli altri match della terza giornata di Serie A si dovrebbero svolgere regolarmente.

Il consiglio ha inoltre decido il protocollo da attuare per il futuro, in Serie A verrà applicata la stessa norma dell'Uefa. Le partite si potranno disputare regolarmente con almeno 13 calciatori negativi, con almeno un portiere. I club con almeno 10 positivi al Covid nell’arco di una settimana, una sola volta all’anno potranno chiedere di non giocare.