Serie A - Pioli: "Domani la partita della svolta. Abbiamo dimostrato di essere forti"

Mentre la Milano nerazzurra si prepara alla festa per lo scudetto, quella rossonera continua a sperare di ritagliarsi un posto nella Champions League della prossima stagione. Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa ha caricato l'ambiente in vista della sfida di domani sera contro l'Atalanta, decisiva per le ambizioni del club. Le sue parole:

"A dare il verdetto finale sarà la classifica; per tutto l'anno abbiamo parlato della partita della svolta, e sarà quella contro l'Atalanta. E' stata una settimana particolare, fino a mercoledì la delusione era tanta, poi si è trasformata in rabbia e voglia di rivalsa. Perché il Milan merita la Champions? Per tutto l'anno abbiamo dimostrato di essere forti; adesso affrontiamo l'Atalanta che è già in Champions, e vogliamo arrivarci pure noi. Da settembre giochiamo una partita ogni tre giorni, adesso è il momento dell'ultimo sforzo".