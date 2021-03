Serie A - Parma e Fiorentina si dividono la posta, cade il Torino a Crotone

Un pomeriggio di conferme e... sorprese. Se il Milan vince 0-2 in casa del Verona - mantenendosi a -3 dall'Inter (con un match in meno) - e la Roma nell'anticipo delle 12:30 vince di misura contro il Genoa, le vere sorprese arrivano dalle retrovie. Risultato pirotecnico al Franchi dove la Fiorentina prima riprende il Parma e lo supera, poi va nuovamente sotto e riacciuffa il pareggio finale nei minuti di recupero grazie ad un autogol.

Poteva essere la prima vittoria per i ducali dal ritorno di D'Aversa. Così non è stato ed ora occhio alle spalle. Infatti quest'oggi è arrivata la prima vittoria di Serse Cosmi sulla panchina del Crotone per 4-2 sul Torino di Nicola. Doppietta di Nwankwo e chiusura di Ounas che permette alla squadra di portarsi a quota 15 a meno uno proprio dal Parma.

Ulteriore passo falso per i granata, causa anche diverse assenze, che nella prossima giornata affronteranno proprio i nerazzurri senza uno dei loro perni di centrocampo come Tomas Rincon espulso al 93'. Ora tra il dodicesimo posto dal Bologna (28 punti) e l'ultimo del Crotone (15 punti) passano solamente tredici punti a dodici giornate dal termine.

Alle 18 scenderanno in campo Sampdoria-Cagliari, con i sardi chiamati a vincere per allungare sulla zona retrocessione (solamente un punto sopra) e alle 20:45 Napoli-Bologna con i partenopei che non vorranno perdere punti per continuare la loro rincorsa verso i piani alti della classifica. Domani sera chiudera la 26esima giornata il match del Meazza tra Inter-Atalanta.