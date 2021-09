Serie A, notte sudamericana. Tutti i giocatori coinvolti

18 giocatori di Serie A e 2 di Serie B sono scesi in campo nella notte in Sudamerica per l'ultima tornata di qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. 11 le squadre chiamate in causa, con Inter e Juventus le più coinvolte. 4 giocatori a testa per bianconeri e nerazzurri impiegati con le rispettive selezioni. Ecco il dettaglio:

ATALANTA:

Musso (90' in Argentina-Bolivia 3-0)

BOLOGNA:

Medel (90' in Colombia-Cile 3-1)

CAGLIARI:

Nandez (90' e ammonito in Uruguay-Ecuador 1-0)

Pereiro (10' e un gol in Uruguay-Ecuador 1-0)

FIORENTINA:

Pulgar (90' e ammonito in Colombia-Cile 3-1)

Nico Gonzalez (19' in Argentina-Bolivia 3-0)

Martinez Quarta (8' in Argentina-Bolivia 3-0)

INTER:

Vecino (90' in Uruguay-Ecuador 1-0)

Vidal (90' e ammonito in Colombia-Cile 3-1)

Lautaro Martinez (90' in Argentina-Bolivia 3-0)

Joaquin Correa (19' in Argentina-Bolivia 3-0)

Per l'Inter, dunque, Vecino ha partecipato per l'intero corso del match del suo Uruguay, pur senza incidere. Anche Vidal e Lautaro hanno giocato tutta la partita, con il Cile sconfitto in Colombia e l'Argentina campione del Sud America che ha travolto la Bolivia. Gara che ha visto coinvolto anche il Tucu Correa, subentrato nel finale.

JUVENTUS:

Bentancur (90' e ammonito in Uruguay-Ecuador 1-0)

Cuadrado (90' in Colombia-Cile 3-1)

Danilo (90' in Brasile-Perù 2-0)

Alex Sandro (90' in Brasile-Perù 2-0)

NAPOLI:

Ospina (90' e un gol subito in Colombia-Cile 3-1)

ROMA:

Matías Viña (73' in Uruguay-Ecuador 1-0)

UDINESE:

Molina (90' in Argentina-Bolivia 3-0)