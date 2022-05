Serie A, le previsioni di Opta per il gran finale. L'algoritmo stila la classifica

Serie A, fuori i numeri.

Come riportato da Sky Sport, Opta ha rilasciato le proprie previsioni su quella che sarà la classifica finale del campionato italiano per la stagione in corso, la 2021-22.

Balzano subito all'occhio le percentuali scudetto, con i rossoneri del Milan ovviamente favoritissimi sui cugini dell'Inter per la conquista del titolo. La squadra di Stefano Pioli, infatti, che domenica sarà impegnata a Reggio Emilia sul campo del Sassuolo gode, secondo il modello statistico, dell'80,6% di possibilità di essere incoronata campione d'Italia.

Il restante 19,4%, ovviamente, spetta all'Inter di Simone Inzaghi, le cui chances sono vertiginosamente crollate dopo la sconfitta di Bologna del 27 Aprile e il successivo filotto di vittorie del Milan.

Seguono Napoli e Juve, ormai rispettivamente certe di terzo e quarto posto. La Lazio di Maurizio Sarri, invece, è la grande favorita per il quinto posto, con percentuali che sfiorano il novantesimo percentile.

La lotta per un posto in Europa è invece estremamente aperta e combattuta tra Roma, Fiorentina e Atalanta, al momento rispettivamente sesta, settima e ottava in classifica.

Se la situazione di centro classifica è relativamente stabile, con eventuali scambi di posizionamento che non inficerebbero più di tanto la stagione delle varie squadre, la questione torna a farsi interessante per quanto riguarda la lotta salvezza.

La Salernitana di Davide Nicola è infatti, incredibilmente, la favorita per salvarsi a 90 minuti dal termine dell'annata, con il 77,7% di possibilità di centrare l'obiettivo 17esimo posto, l'ultimo valevole per rimanere in massima serie. Grande lavoro del tecnico ex Crotone dunque, che ha ridotto le chances del Cagliari al solo 23,3%.

Tutto ancora da giocare, dunque, e molto ancora da decidere, in quest'ultima giornata di campionato. La statistica però, non mente, e quantomeno riduce lo spazio da lasciare a sogni ed immaginazione.