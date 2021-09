Serie A, le partite di oggi (e dove vederle). Inizia l'Inter, poi Milan e Mou

Serie A, dopo i tre anticipi di ieri, oggi altra scorpacciata di gare, in attesa del monday night di domani. La terza giornata si è aperta con risultati scoppiettanti e a sorpresa. Come non considerare così, del resto, la vittoria della Fiorentina di Italiano sull'Atalanta di Gasperini? Vlahovic ha trascinato con una doppietta (interamente sviluppata su rigore) i viola. E a nulla è valsa la rete (sempre dal dischetto) di Duvan Zapata.

Bene il Napoli che ha battuto una Juventus sempre più in crisi. Lo scherzetto di Spalletti, in rimonta dopo il momentaneo vantaggio dei bianconeri a firma Morata, ha visto protagonisti e in rete Politano (un altro ex nerazzurro) e Koulibaly. Nella prima gara pomeridiana di ieri, invece, il Venezia ha battuto l'Empoli 2-1, trascinato dalle reti degli attaccanti Henry e Okereke.

Oggi si parte con la sfida di Marassi delle 12.30 fra Sampdoria e Inter (clicca qui per le info su come seguire la partita). Alle 18 il big match fra Milan e Lazio. Chiude la domenica la Roma di Mou, che ospita in casa il Sassuolo.

Ieri

EMPOLI - VENEZIA 1-2

NAPOLI - JUVENTUS 2-1

ATALANTA - FIORENTINA 1-2

Oggi

ore 12.30, SAMPDORIA - INTER, DAZN/SKY

ore 15, CAGLIARI - GENOA, DAZN

ore 15, SPEZIA - UDINESE, DAZN

ore 15, TORINO - SALERNITANA, DAZN

ore 18, MILAN - LAZIO, DAZN

ore 20.45, ROMA - SASSUOLO, DAZN

Lunedì 13 settembre

ore 20.45, BOLOGNA - HELLAS VERONA, DAZN/SKY