Serie A - La Juve cade, il Milan fatica ma vince: come cambia la classifica

Una giornata da spettatrice interessata per l'Inter, che a causa del rinvio della gara contro il Sassuolo non ha potuto fare altro che sedersi comoda sul divano e guardare le partite delle dirette avversarie nella lotta al titolo.

La giornata inizia bene per i nerazzurri, grazie allo storico e sicuramente inaspettato successo del Benevento in casa della Juventus. Gara equilibrata quella tra i bianconeri e la squadra campana, decisa da una rete di Adolfo Gaich al 69'. La Juventus resta così a dieci punti punti dai nerazzurri, ma adesso diventano reali, avendo entrambe una gara da recuperare.

Va meglio al Milan, che nel pomeriggio ha battuto, con più di qualche difficoltà, la Fiorentina in trasferta. Ibrahimovic firma il vantaggio dei rossoneri al 9', ma la viola non molla e agguanta il pareggio al 17' grazie a Pulgar. Nel secondo tempo partono forte i padroni di casa, che riescono anche a passare in vantaggio al 51' grazie a Ribery. Il Milan però rialza la testa e grazie alle reti di Diaz (57') e Calhanoglu (73') riesce a ribaltare il risultato e a portare a casa tre punti preziosissimi. Grazie al successo di Firenze, la squadra di Pioli adesso è a soli sei punti dalla capolista Inter, che dovrà comunque recuperare una partita.

Classifica aggiornata

1) Inter* 65 punti

2) Milan 59 punti

3) Juventus* 55 punti

4) Atalanta 55 punti

(* una partita in meno)