Serie A, la Juve cade contro l'Atalanta: bianconeri quarti in classifica

Impresa storica dell'Atalanta: battuta in casa la Juventus per 1-0. Il club bergamasco non aveva la meglio sui bianconeri in campionato da oltre vent'anni.

Impresa storica dell'Atalanta, che nel corso del pomeriggio ha battuto in casa la Juventus per 1-0: il club bergamasco non aveva la meglio sui bianconeri in campionato da oltre vent'anni. Analizzando la partita, le due squadre hanno giocato ad armi pari, preoccupandosi principalmente di non subire più che di attaccare. La svolta arriva a meno di dieci minuti dal termini, più precisamente al minuto 83', quando Rusian Malinovskyi spiazza Szczesny e mette in rete il gol della definitiva vittoria nerazzurra. Una vittoria, quella della Dea, che pesa moltissimo sull'economia della zona Champions League: l'Atalanta infatti scavalca proprio la Juventus e si piazza al terzo posto in classifica, con i bianconeri che stasera potrebbero ritrovarsi addirittura quinti in caso di vittoria del Napoli contro l'Inter.