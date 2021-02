Serie A - La Juve cade a Napoli: Milan e Inter possono allungare

Si è concluso poco fa il match tra Napoli e Juventus, secondo anticipo della ventiduesima giornata di campionato. I partenopei si sono imposti per 1-0 sulla compagine bianconera grazie alla rete di Lorenzo Insigne su rigore nel primo tempo.

Una partita decisamente equilibrata, soprattutto nella prima frazione, sbloccata da una manata in area di Chiellini che atterra Rrhamani. Il Var richiama Doveri, che dopo aver rivisto tutto al monitor assegna il penalty alla squadra di casa e ammonisce il numero 3 della Juventus.

Nel secondo tempo la squadra allenata da Pirlo prova il forcing per cercare il pareggio, ma il Napoli riesce ad arginare le incursioni pericolose. Nulla da fare dunque per i bianconeri, che speravano di accorciare in classifica su Inter e Milan. Adesso tocca alle due squadre meneghine approfittare del passo falso dei campioni d'Italia in carica.