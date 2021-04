Serie A, la FIGC introduce una norma anti Superlega: la situazione

Il Consiglio Federale si è riunito oggi per la prima volta dopo il caos Superlega per discutere anche delle eventuali sanzioni a Inter, Juventus e Milan. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il consiglio sembrerebbe intenzionato a varare misura cautelativa per evitare una situazione del genere in futuro.

Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe essere introdotta una norma nello statuto che permetta l'iscrizione al campionato di Serie A esclusivamente a chi accetterà competizioni che sono sotto la competenza di UEFA e FIFA.

La FIGC prende una posizione netta contro il progetto SuperLega. Tutti i club dovranno quindi firmare un documento di esclusività prima dell’inizio del campionato, altrimenti potrebbero essere esclusi dalla Serie A. Si attendono ulteriori aggiornamenti.