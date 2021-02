Serie A: l'Atalanta batte 4-2 il Napoli e vola al quarto posto. Osimhen in ospedale per un colpo alla testa

Archiviato il derby, tante emozioni anche nel match delle 18:00 tra Atalanta e Napoli, che ha visto i bergamaschi imporsi sulla compagine partenopea con il risultato di 4-2.

I gol arrivano tutti nella ripresa: al 52' Zapata sblocca la partita, ma poco dopo (58') Zielinski ristabilisce la parità. Passano pochi minuti (64') e Gosens riporta in vantaggio la Dea, che poi al 71' allunga le distanze grazie al gol di Muriel. Al 78' l'autogol di Gosens sembra riaprire il match ma al 79' Romero chiude definitivamente i giochi siglando il 4 gol atalantino.

Nel finale paura per l'attaccante del Napoli, Victor Osimhen, che dopo un brutto colpo alla testa si accascia al suolo. Il giocaotre è stato portato in via in barella, per poi dirigersi in ambulanza verso l'ospedale per ulteriori accertamenti.