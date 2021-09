Serie A - Incredibile! Il Cagliari vuole un ex allenatore dell’Inter

Il Cagliari sarebbe su Walter Mazzarri. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'ex tecnico dell'Inter potrebbe raccogliere l'eredità di Leonardo Semplici, da poco esonerato dal presidente Tommaso Giulini.

L'allenatore toscano, dopo l'avventura alla guida del Torino, potrebbe accettare una squadra nella quale avrebbe i profili ideali per lavorare sul 3-5-2. Con il cambio della guida tecnica potrebbe ritrovare un posto centrale anche Nahitan Nandez, a lungo seguito dall'Inter, durante la finestra del mercato estiva. In questo articolo i passaggi della trattativa.

Mazzarri, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, avrebbe accettato la destinazione nonostante il rifiuto della scorsa stagione, quando gli era stato offerto di prendere il posto Di Francesco. Sarebbe stata già formalizzata una mega offerta per il tecnico ex Napoli ma, il presidente dei sardi, tiene in standby le piste Lopez e Giuseppe Iachini.

E' stato invece trovato l'accordo tra il Verona e Igor Tudor. L'ex tecnico della Juventus ha risolto il suo contratto e si accinge a ripartire dalla panchina dei veneti dopo l'esonero di Eusebio Di Francesco. Il tecnico ex Roma ha pagato la sconfitta rimediata contro il Bologna ma soprattutto il fatto di non aver ottenuto alcun punto in tre gare di campionato. Ennesimo esonero dunque per Di Francesco dopo le fallimentari avventure con Sampdoria e Cagliari.

Ancora riflessioni per il futuro di Fabrizio Castori della Salernitana. Qualora non dovessero arrivare punti nelle prossime due gare, che dovrebbero prevedere il passaggio di modulo dal 3-5-2 al 4-3-1-2, i campani dovrebbero chiamare l'ex allenatore del Cagliari Rolando Maran.