Serie A, il programma: stasera il big match a cui guarda anche l'Inter

Serie A, una domenica intensa.

Archiviati i pareggi di Milan ed Inter, oltre alle gare di ieri (Salernitana-Bologna, Empoli-Juventus e Sassuolo-Fiorentina), si riparte proprio in questi minuti dallo scontro tra il Torino di Ivan Juric, che viene dal pari nel derby, e il redivivo Cagliari di Walter Mazzarri, che all'ultima aveva fermato il Napoli protagonista della corsa Scudetto. Due squadre con necessità di vincere, lo spettacolo è assicurato.

Alle 15 sarà poi la volta del derby veneto tra Hellas Verona e Venezia. La squadra di Tudor è probabilmente la vera rivelazione del campionato assieme all'Empoli di Andreazzoli, ma non avrà vita facile contro i lagunari, che appena due settimane fa hanno sbancato l'Olimpico Grande Torino vicendo contro i ragazzi di Juric. Alle 18 Spezia-Roma, sulla carta sbilanciata ma pronta a regalare sorprese. Gli spezzini negli ultimi due anni hanno sempre ottenuto grandi prestazioni contro i giallorossi; memorabile in particolare il successo dello scorso anno in Coppa Italia agli ottavi di finale.

Chiude il programma il match più atteso del 27esimo turno, quello tra Lazio e Napoli che molto dirà sulle ambizioni tricolore dei partenopei, che recuperano Osimhen. Altra enorme occasione per Spalletti, date le nuove frenate delle milanesi. Con i 3 punti, gli azzurri aggancerebbero i rossoneri in vetta alla classifica di Serie A. L'Inter guarda interessata.

Domani sera, per chiudere la giornata, Atalanta-Sampdoria.