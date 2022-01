Serie A, il programma della 21a: Inter-Lazio si gioca, le altre...

Dopo una giornata burrascosa, la Serie A è già proiettata verso la prossima giornata in programma domenica 9 gennaio che, protocollo nuovo alla mano, dovrebbe svolgersi regolarmente.

Senza nessun tipo di problema scenderà finalmente in campo l’Inter di Simone Inzaghi contro la sua ex squadra, la Lazio, a San Siro, nel posticipo delle 20.45. Una sfida d’alta quota quantomai importante per i nerazzurri, vogliosi di ripartire nel 2022 nello stesso modo in cui si era terminato lo scorso anno. In contemporanea andrà in scena anche la sfida tra Verona e Salernitana. Il Milan, invece, aprirà la giornata sul campo del Venezia: una vittoria proietterebbe i rossoneri in vetta alla classifica in attesa della gara dell’Inter. In contemporanea, ecco Empoli-Sassuolo, sfida che promette gol e spettacolo.

Il piatto forte del pomeriggio è la sfida tra Roma e Juventus che suona come ultima chiamata Champions: chi si ferma rischia di rimanere fuori dalla battaglia per l’Europa che conta. Stessa situazione, ma nelle parti basse della classifica, per Genoa e Spezia: derby ligure dal sapore di salvezza. Sapore di Champions alle 16.30 con il Napoli che ospiterà la Sampdoria e proverà a non far spegnare la fiamma scudetto, mentre l’Atalanta con ogni probabilità non inizierà nemmeno questa volta il 2022 con l’Udinese (ancora in isolamento). Stesso discorso per Cagliari-Bologna, dato l'isolamento dei rosoblù, e Torino-Fiorentina.

Ad oggi il programma è questo, salvo le situazioni in corso d'opera nelle prossime ore. E per quanto concerne il palinsesto tv tra Sky o Dazn, ecco dove vedere la 21a giornata.

Domenica 9 gennaio

12.30 Venezia-Milan (Sky/Dazn) Arbitro: Irrati

12.30 Empoli-Sassuolo (Dazn) Arbitro: Volpi

X Cagliari-Bologna

X Torino-Fiorentina

X Udinese-Atalanta

16.30 Napoli-Sampdoria (Dazn) Arbitro: Di Bello

18.30 Roma-Juventus (Dazn) Arbitro: Massa

18.30 Genoa-Spezia (Sky/Dazn) Arbitro: Guida

20.45 Verona-Salernitana (Dazn) Arbitro: Dionisi

20.45 Inter-Lazio (Dazn) Arbitro: Pairetto