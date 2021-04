Serie A - Il Genoa porta a casa il derby contro lo Spezia: la salvezza si avvicina

Nell'anticipo della tretatreesima giornata di Serie A, il Genoa di Ballardini supera meritatamente per 2-0 lo Spezia di Italiano, reduce dall'ottima prestazione contro l'Inter di pochi giorni fa.

Succede tutto nella ripresa: al 62' Scamacca approfitta di una respinta sbagliata di Provedel e porta in vantaggio i padroni di casa. Sul finale invece ci pensa Shomurodov (86'), con bel tiro dal limite dell'area, a mettere in cassaforte il risultato. Vittoria importantissima per la squadra rossoblu, che adesso può contare su ben otto punti di vantaggio sul Cagliari, terzultimo in classifica. La salvezza è sempre più vicina.