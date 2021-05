Serie A - Il Cagliari vede la salvezza, l'Atalanta torna al secondo posto. Pari per il Torino

Si sono concluse da poco le tre gare della domenica pomeriggio in Serie A. In ordine di importanza iniziamo dalla vittoria del Cagliari, che grazie al 3-1 in casa del Benevento porta a 4 i punti di vantaggio sul terzultimo posto, occupato proprio dai campani. Lykogiannis sblocca la partita a favore dei sardi, ma Lapadula trova il pari prima della fine del primo tempo. Nella ripresa ci penseranno Pavoletti e Joao Pedro a imporre il risultato finale sul 3-1.

Tutto facile invece per l'Atalanta, che ne fa 5 anche in casa del Parma. 2-5 il risultato finale, e la Dea si riprende il secondo posto precedentemente occupato dal Napoli. Solo pari per il Torino in casa del Verona: i granata sbloccano la partita al minuto 85' grazie a Vojvoda, ma Di Marco segna la rete del pari appena tre minuti più tardi.

Questa sera alle 18:00 sarà il turno di Roma-Crotone, mentre alle 20:45 è in programma il bigmatch tra Juventus e Milan.