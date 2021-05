Serie A - Il Benevento pareggia e fa un grosso regalo al Milan

La Serie A potrebbe a breve salutare il Benevento, che con il pareggio di questo pomeriggio contro il Crotone sembra essersi ormai condannato alla retrocessione nella serie cadetta.

La squadra campana parte bene, sbloccando il match al 13' con Lapadula, ma pecca di presunzione non chiudendo la partita in più occasioni. La beffa arriva in pieno recupero, precisamente al 93', quando il solito Simy trova il gol del definitivo 1-1.

Il pareggio del Benevento è un vero è proprio regalo al Cagliari, che raggiunge la salvezza matematica prima ancora di giocare. Un regalo anche per il Milan, che questa sera affronterà i sardi già certi della permanenza in Serie A.