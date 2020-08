Serie A, il 2 settembre la presentazione del calendario: ecco dove seguirla

La stagione 2019/2020 è appena terminata ma è già tempo di tuffarsi nel prossimo campionato. Nella giornata odierna infatti, la Lega di Serie A ha svelato la data di presentazione del calendario 2020/2021 del massimo campionato nazionale: il 2 settembre.

Quest'anno, a causa delle misure restrittive dovute alla pandemia del nuovo coronavirus, l'evento sarà un po' diverso dal solito. Non è prevista nessuna cerimonia in presenza, l'evento si svolgerà a porte chiuse e sarà trasmesso sui canale YouTube della Serie A. L'evento inoltre sarà trasmesso anche sul sito web della Lega Calcio.

Ricordiamo inoltre che, a meno di clamorose novità, il campionato dovrebbe partire il 19 settembre, anche se l'Inter nello specifico potrebbe ritardare il suo ritorno in campo. I nerazzurri potrebbero chiudere di posticipare la prima giornata per avere qualche giorno in più di riposo dopo la campagna europea conclusa solo pochi giorni fa.