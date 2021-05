Serie A, ecco la top 11 di Opta: solo tre nerazzurri presenti

Il sito Opta ha stilato la top 11 della stagione 2020/2021 di Serie A basandosi su dati statistici ((fra cui gol, assist, giocate, dribbling, passaggi chiave, minutaggio). La squadra più rappresentata è l’Inter con tre giocatori presenti, seguita da Milan, Juventus e Atalanta con due elementi.

Modulo 4-3-3 con Gigio Donnarumma del Milan tra i pali; Cuadrado della Juventus e il rossonero Theo Hernandez terzino. Al centro della difesa ci sono i due nerazzurri De Vrij e Bastoni. In centrocampo De Paul dell’Udinese con Zielinski del Napoli e Malinovskiy dell’Atalanta. Tridente offensivo da sogno composto dal capocannoniere del campionato Cristiano Ronaldo, Luis Muriel dell’Atalanta e il bomber nerazzurro Lukaku.

Alessandro Bastoni ha collezionato 33 presenze in Serie A e 3 assist serviti ed è uno dei nerazzurri che ha trascorso più minuti in campo in questo campionato, è lui il difensore che ha iniziato più sequenze su azione terminate in gol nella Serie A 2020/21 (sette). Altra riconferma per Stefan de VrijIl. Presente in questa speciale formazione anche lo scorso anno, e al termine del girone di andata, de Vrij rimane fisso nella top XI di opta essendo tra i giocatori con almeno 30 presenze, quello con la più alta percentuale di passaggi riusciti nella Serie A 2020/21 (93.8%). Lukaku ha realizzato 24 gol e 11 passaggi vincenti in questo campionato: il numero 9 dell’Inter è il primo giocatore capace di raggiungere 20 reti e 10 assist in una singola stagione di Serie A dal 2004/05 (da quando Opta raccoglie il dettaglio degli assist).