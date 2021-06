Serie A, ecco il nuovo pacchetto DAZN: abbonamento e costi

A partire dalla prossima stagione sarà possibile vedere tutti gli incontri della Serie A soltanto su DAZN. La piattaforma di streaming, infatti, detiene i diritti per 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva per ogni giornata. Oltre la Serie A sarà possibile vedere anche LaLiga spagnola e il meglio del calcio internazionale con la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup e la MLS.

DAZN ha ufficializzato la nuova offerta per la prossima stagione calcistica: aumentando il costo dell'abbonamento a 29.99 euro al mese, rispetto ai 9,99 attuali. Sono comunque previste offerte per i nuovi clienti e anche vantaggi per chi è già abbonato. I vecchi cliente dovrebbero pagare 19.99 euro per 12 mesi e avere l'estate gratis; mentre per i nuovi che si abboneranno dall’1 al 28 luglio la cifra sarà sempre la stessa ma per 14 mesi.

Resta ancora da risolvere la questione di quei clienti abbonati a Dazn tramite Sky, dato che l’attuale promozione è in scadenza al prossimo 30 giugno. Dall’1 luglio, quindi, verrà considerato come un nuovo cliente, che potrà quindi abbonarsi a Dazn sfruttando l’offerta da 19,99 euro al mese dall’1 al 28 luglio, mentre se si vorrà abbonare dopo il 28 luglio, pagherà la cifra di 29,99 euro al mese. Non è da escludere che nelle prossime settimane arrivino novità ufficiali anche per garantire ai clienti tramite Sky l’adesione alla promo di luglio, riservata ai vecchi clienti Dazn.