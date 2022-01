Serie A: ecco gli ultimi colpi di mercato invernale, in attesa del gong finale

Serie A, il mercato invernale sta svolgendo al termine.

Alle ore 20 chiuderà la sessione che ha visto Juventus ed Inter come grandi protagoniste con l’acquisto di Vlahovic e Gosens. Nel campionato italiano non sono mancati altri colpi importanti.

L’Atalanta ha ampliato il suo reparto offensivo con l’acquisto di Jeremie Boga dal Sassuolo e del giovane Mihaila del Parma. L’Empoli ha rinforzato il suo centrocampo con l’arrivo di Benassi in prestito dalla Fiorentina.

Fiorentina che è stata un’altra grande protagonista di questa sessione di calciomercato: in uscita ha ceduto Dusan Vlahovic alla Juventus. In entrata ha acquistato Ikonè dal Lille, ha riportato in Italia Krzysztof Piatek ed ha completato il suo reparto avanzato con Arthur Cabral dal Basilea che sarà il sostituto di Vlahovic.

In zona ligure, il Genoa proverà la risalita dalla zona retrocessione con gli arrivi di Calafiori, Piccoli e Nadiem su tutti. Ritornando al vertice alto della classifica, l’Inter ha rinforzato la sua rosa con gli acquisti di Robin Gosens e Felipe Caicedo. In uscita maggiore attenzione va ad Aleksandar Kolarov, pronto a rescindere il contratto e unirsi allo staff tecnico di Simone Inzaghi. Altra regina del calciomercato, la Juventus. La squadra bianconera, con l’arrivo della nuova punta Dusan Vlahovic e del mediano Denis Zakaria, torna in corsa per un posto in Champions. Molte anche le uscite con Kulusevski e Bentancur al Tottenham e Ramsey ai Rangers.

Lazio che proverà in queste ultime ore ad acquistare Miranchuk dall’Atalanta. Rimanendo nella Capitale, la Roma ha rinforzato il suo centrocampo con l’acquisto di Sergio Oliveira. Milan e Napoli hanno operato poco sul mercato: la squadra rossonera ha acquistato il giovanissimo Lazetic, mentre il Napoli ha preso in prestito Tuanzebe dal Manchester United. La Salernitana ha lavorato molto in questi ultimi giorni: presi Simone Verdi, Federico Fazio, Dragusin e Bogdan. Sampdoria che ha preso in prestito Andrea Conti e Stefano Sensi. Il Sassuolo si sta muovendo anche in ottica futura, con l’acquisto di Luca Moro. Torino che ha acquistato i giovani Samuele Ricci e Pietro Pellegri. Altra grande sorpresa di questo mercato, il Venezia con Nani che aiuterà la squadra a rimanere in Serie A.

Questi i maggiori colpi di mercato, in attesa delle ultime 2 ore che potrebbero regalarci qualche sorpresa.