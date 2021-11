Serie A Dazn: stop alla doppia visione. Ecco la novità del giorno

Serie A, Dazn è in procinto di di introdurre una grossa novità.

Al momento infatti la piattaforma detiene i diritti delle partite di serie A. Solo alcuni match di ciascuna giornata di campionato posso essere visionati anche tramite l'emittente Sky. Al momento Dazn riconosce la possibilità che due utenti, legati al medesimo abbonamento, possano visionare lo stesso match in contemporanea. Ebbene, quetsa possibilità sembra essere in procinto di essere eliminata. Questa la novità del giorno: niente più concurrency. A breve dovrebbe partire una comunicazione rivolta agli utenti che notificherà questo cambio di rotta. In questo modo gli abbonati avranno la possibilità di recedere entro 30 giorni, e la disposizione dovrebbe essere operativa entro metà dicembre.

Ma qual'è la la ragione che spinge a tale cambio di strategia? L'intenzione sarebbe quella di combattere la pirateria. Attualmente infatti sono nate piattaforme di distribuzione che si pongono come esempi di sharing economy (che guadagnano con le commissioni) che consentono a più utenti di condividere un solo abbonamento. Ma non finisce qui. Si vuole anche tutelare la Lega di Serie A, visto che la politica attuale delinea un fenomeno che riduce il valore dei diritti. Attualmente infatti ci sarebbe un utilizzo pari al 20% di media di utilizzi fraudolenti di questa doppia utenza. Eliminando la concurrency si spera di ottenere un maggior numeri abbonamenti. Lo riporta il Sole 24 Ore.