Serie A, chi ha speso di più per gli agenti? Inter al sesto posto

La FIGC ha pubblicato un rapporto sulle somme spese dai club di Serie A nel 2020 per le commissioni agli agenti per acquisti, cessioni e rinnovi contrattuali. Stando a quanto emerge dall’analisi, sono stati spesi complessivamente 138 milioni di euro dall'1 gennaio al 31 dicembre 2020, con una media di 6,9 a squadra. Una cifra in netto calo rispetto al 2019, quando i club spesero ben 187 milioni di euro.

In testa a questa speciale classifica c’è la Juventus con 20.8 milioni di euro spesi; in seconda posizione la Roma con ben 19.2 milioni di euro. Sul terzo gradino del podio il Milan a quota 14.3 milioni, seguito dal Napoli a 12 milioni di euro.

L’Inter, invece, è al sesto posto con 9 milioni di euro. Una cifra molto bassa rispetto a quella del 2019, che vedeva i nerazzurri a 31,8 milioni di euro. Ecco di seguito riportata l’intera classifica nel dettaglio:

JUVENTUS: € 20.800.137,97; ROMA: € 19.241.912,00; MILAN: € 14.315.291,95; NAPOLI: € 12.080.740,79; FIORENTINA: € 9.740.062,50; INTER: € 9.050.068,29; ATALANTA: € 6.004.805,00; SASSUOLO: € 5.823.103,00; LAZIO: € 5.529.679,43; BOLOGNA: € 5.489.340,52; PARMA: € 4.853.818,32; SAMPDORIA: € 4.013.084,00; UDINESE: € 3.992.809,86; HELLAS VERONA: € 3.906.049,46; GENOA: € 3.467.171,78; TORINO: € 3.461.175,00; CAGLIARI: € 3.381.960,00; BENEVENTO: € 1.025.825,08; CROTONE: € 962.427,00; SPEZIA: € 876.132,14.