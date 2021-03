Serie A, c’è la svolta sui diritti Tv: il prossimo triennio a DAZN

La notizia era nell’aria ma ora è arrivata l’ufficialita, come riportato da Calcio & Finanza la Lega Serie A ha aggiudicato i diritti tv del campionato 2021/24 a Dazn.

Decisiva la votazione dei club nell’ultima assemblea con 16 voti a favore e 4 contrari. Gli unici quattro voti contro l’offerta della piattaforma di streaming sono arrivati da Genoa, Crotone, Sampdoria e Sassuolo.

La piattaforma di streaming, spiega Calcio & Finanza, si è aggiudicata i pacchetti 1 e 3 per una cifra pari a circa 840 milioni di euro a stagione: trasmetterà quindi 7 gare a giornata in esclusiva (pacchtto 1) e 3 gare in co-esclusiva (pacchetto 3). A Sky resteranno solo 3 match, in attesa di eventuali accordi tra le parti in questione.