Serie A, Brozovic è il miglior calciatore del mese di Aprile

Serie A, Brozovic eletto miglior calciatore del mese di Aprile.

Il premio EA SPORTS Player Of The Month è stato vinto dal centrocampista nerazzurro Marcelo Brozovic. La carta speciale Player Of The Month sarà disponibile nella modalità Ultimate Team di Fifa 22. La consegna del trofeo e della carta speciale sarà effettuata durante il pre partita di Inter-Empoli di venerdì 6 Maggio. La Lega Serie A informa che la classifica è stata compilata secondo le rivelazioni statistiche di Stats Perform.

Le caratteristiche che hanno permesso a Brozovic di vincere il premio sono stati: efficienza tecnica del 95%, tatticamente ineccepibile, affidabile in fase di costruzione e protezione palla nell'1 contro 1, utile anche in fase difensiva con un efficacia pressing al 93,2%, 12,7 km di media percorsi a partita dei quali 4 ad alta intensità.

L'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha dichiarato:

"Brozovic ha confermato anche quest'anno il suo indubbio talento che lo pone tra i migliori registi a livello internazionale. Il mese di Aprile dimostra quanto la presenza in campo del centrocampista croato sia stata determinante per il gioco e i risultati della propria squadra, con una striscia di quattro successi consecutivi nei quali Brozovic è anche andato a segno con due reti di pregevole fattura tecnica. La capacità di leggere le situazioni e di dettare i tempi della manovra, il movimento costante e la qualità tecnica rendono Brozovic il prototipo del playmaker moderno"