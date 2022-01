Serie A, altro che Vlahovic: il più costoso è un nerazzurro

Serie A, continua a far discutere il clamoroso passaggio di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus.

Un affare che fino a qualche settimana fa sembrava impensabile che si potesse chiudere già in questa finestra di mercato ma che ora è entrato di diritto nella storia. È la cessione più remunerativa dei viola che incasseranno una cifra complessiva di 70 milioni di euro, pagabili in tre esercizi, ai quali potrebbero aggiungersi ulteriori 10 milioni di bonus. Una cifra record per uno dei migliori attaccanti in circolazione ma solo la quinta cessione più remunerativa della storia della Serie A.

Il sito Calcio e Finanza ha stilato la classifica dei 10 trasferimenti più costosi del nostro campionato che vede in vetta un ormai ex nerazzurro, Romelu Lukaku. L’Inter ha incassato la cifra record di 113 milioni di euro la scorsa estate battendo i 105 spesi dal Manchester United per Paul Pogba alla Juventus. Sul gradino più basso del podio ci sono i 90 milioni di euro guadagnati dal Napoli per il trasferimento di Gonzalo Higuain in bianconero. Ecco di seguito riportato il resto della Top-10:

4º Zinedine Zidane, dalla Juventus al Real Madrid per 77.5 milioni di euro; 5º Dusan Vlahovic, dalla Fiorentina alla Juventus per 70 milioni; 6º Zlatan Ibrahimovic, dall'Inter al Barcellona per 69.5 milioni; 7º Edison Cavani, dal Napoli al Psg per 67.894 milioni; 8º Kakà, dal Milan al Real Madrid per 67 milioni; 9º Achraf Hakimi, dall'Inter al Psg per 66.5 milioni; 10º Joao Cancelo, dalla Juventus al Manchester City per 65 milioni