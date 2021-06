Sergio Ramos, quattro squadre in corsa più la “variabile” Serie A

Oggi è il giorno dell’addio di Sergio Ramos al Real Madrid dopo 16 anni e ben 22 trofei complessivi. Il difensore, infatti, non ha rinnovato il proprio contratto con i blancos ed è libero di accordarsi con un nuovo club.

Dove sarà il futuro di Sergio Ramos? Il 35 enne sarebbe già alla ricerca di una nuova avventura e sarà senza dubbio uno dei protagonisti della prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, al momento sarebbero quattro le squadre in corsa per lo spagnolo. Si tratterebbe di PSG, Manchester City, Manchester United e Siviglia.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, non sarebbe da escludere un clamoroso approdo in Serie A. Il giocatore potrebbe approdare in Serie A per beneficiare dei vantaggi fiscali previsti dal decreto Crescita del governo Conte. Al momento, però, non si registrerebbero interessi concreti di club italiani.