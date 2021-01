Serena:" Dopo otto vittorie, non ti aspetti che l'Inter perda. O si?"

L'Inter perde una partita incredibile contro la Sampdoria, per 2-1 e dovrà affrontare un tour de force proibitivo contro la Roma allo stadio Olimpico e poi contro la Juventus a San Siro.

La cosa che fa più male di questa sconfitta, sta nel fatto che i nerazzurri hanno interrotto una striscia di vittorie che durava da otto turni di campionato. Proprio per questo, un grande ex nerazzurro come Aldo Serena, si è interrogato sull'affidabilità degli uomini di Antonio Conte.

Ecco il messaggio lanciato dal suo profilo Twitter:" Dopo 8 vittorie consecutive non ti aspetti che l'Inter possa cadere...mah, o te l'aspetti?". Il riferimento dell'ex centravanti è al fatto che l'Inter non ha ancora dimostrato una grande personalità per poter dare il colpo decisivo nei momenti cruciali.