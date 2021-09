Sentite Lukaku: torna a parlare dell'Inter dopo il suo trasferimento

Con i due gol siglati ieri sera, Romelu Lukaku è già arrivato a quota 66 reti per il Belgio. Contro l'Estonia, l'attaccante ex Inter ha segnato il secondo e il terzo gol, ma nella testa di Big Rom non c'è spazio per il record di Ronaldo, giunto a quota 111 gol col suo Portogallo. "Faccio tutto in funzione della squadra. E' un peccato che ci siamo svegliati solo dopo aver subito un gol così presto".

"Volevamo iniziare la partita in modo diverso, ma abbiamo recuperato bene. Contro la Repubblica Ceca dovrà andare meglio. L'obiettivo finale è vincere. Sarebbe bello raggiungere quel record un giorno, ma faccio tutto in funzione della squadra. È fattibile? Vedremo. L'ho vissuto con l'Inter la scorsa stagione: vincere e segnare tanto, solo in quel momento ottieni il rispetto".

Torna a parlare dunque del suo passato, il belga. Sul quale Fabrizio Biasin ci ha raccontato un retroscena al momento dell'addio ai colori nerazzurri.